Росія посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо, – Буданов

До тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян і готуються до вуличних боїв. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі CNN.

«Росія посилює Херсон новобранцями, яких нещодавно мобілізували. Ймовірно, їх використають як гарматне м’ясо», – сказав він.

Водночас Кирило Буданов заявив, що РФ вивозить своїх маріонеток із Херсона і прилеглих до нього районів.

«Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки», – підсумував головний розвідник України.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов заявив, що російські окупанти лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони.

Додамо, що на думку керівника ГУР на зиму активні бої в Україні стихнуть, із початком весни 2023 року ЗСУ продовжать повертати окуповані росіянами території й до кінця весни зайдуть у Крим. Також Буданов говорить про два сценарії війни, кожен із яких все одно призведе до «програшу і кінця Росії».

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