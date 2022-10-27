ОСТАННІ НОВИНИ

Росія посилює Херсон мобілізованими, щоб використати їх як гарматне м’ясо, – Буданов

Наталя Дуляба

|

До тимчасово окупованого Херсону окупанти завозять нещодавно мобілізованих росіян і готуються до вуличних боїв. Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі CNN.

«Росія посилює Херсон новобранцями, яких нещодавно мобілізували. Ймовірно, їх використають як гарматне м’ясо», – сказав він.

Водночас Кирило Буданов заявив, що РФ вивозить своїх маріонеток із Херсона і прилеглих до нього районів.

«Відведення окупаційних військ прискориться, коли Україна візьме під свій артилерійський контроль дамбу Нової Каховки», – підсумував головний розвідник України.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Буданов заявив, що російські окупанти лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони.

Додамо, що на думку керівника ГУР на зиму активні бої в Україні стихнуть, із початком весни 2023 року ЗСУ продовжать повертати окуповані росіянами території й до кінця весни зайдуть у Крим. Також Буданов говорить про два сценарії війни, кожен із яких все одно призведе до «програшу і кінця Росії».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Мало економили. Львівщина отримала графік відключень світла

Львівщина не зуміла зменшити споживання світла на 25% світла, а відтак «Львівобленерго» оприлюднило попередній графік ві...

Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

всі статті
Львівський портал