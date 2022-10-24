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Росіяни готуються оборонятись у Херсоні, а не виходити з нього, – Буданов

Наталя Дуляба

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Російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Українській правді.

За словами Буданова, Сергій Суровікін, який командує Південним угрупованням російських військ у війні проти України, може, й готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства при здачі чи втраті Херсона. Але головний розвідник країни підкреслив, що поки не можна сказати, що прямо зараз окупанти тікають із Херсона.

«В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять “Промсвязьбанк”, інші фінансові структури, які росіяни туди завели. При чому як виводять? Вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що “ми дбаємо про людей” і тому подібне. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони», – сказав Кирило Буданов.

Він розповів, що росіяни розуміють: якщо ЗСУ візьмуть контроль контроль хоча б над Каховською дамбою, яка зараз є єдиною повноцінною транспортною артерією, то «їм треба буде приймати дуже швидко рішення» або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити.

Інакше російській військові можуть опинитися в подібній ситуації до тієї, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі, сказав Буданов.

«І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони», – пояснив керівник ГУР.

Водночас Кирило Буданов припустив, що до кінця 2022 року ЗСУ зможуть повернути Херсон.

Як повідомляв Львівський портал, 22 жовтня Генштаб ЗСУ заявляв, що значна частина херсонців покинула місто, а окупанти переодягаються у цивільне, заселяються у вивільнене житло та готуються до вуличних боїв.

Крім того, відомо, що рашисти активно займаються мародерством і на крадених автомобілях намагаються втекти через поромну переправу в районі Антонівського мосту.

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