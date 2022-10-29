Буданов розповів, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення окупованого росіянами Херсону, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. Про це він заявив в інтервʼю американському виданню The Drive.

Кирило Буданов вважає, що зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи.

«Велика частка з них – це десантні війська, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії. Ці підрозділи складають кістяк угруповання, яке також посилюється мобілізованими», – сказав він, допустивши, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

За оцінкою керівника української розвідки, на захопленій Херсонщині перебувають приблизно 40 тисяч російських військових.

При цьому Буданов додав, що навіть підрив дамби Каховської ГЕС не завадить українським військовим звільнити Херсон. Водночас підрив дамби може затримати просування ЗСУ на східний берег Дніпра вже після звільнення міста.

Як повідомляв Львівський портал, Кирило Буданов нещодавно заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони. При цьому в місто перекидають нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо.

Нещодавно стало відомо, що ворог вивів усю свою військову техніку з аеродрому у Чорнобаївці, що біля Херсона.

У Генштабі вважають, що російські окупаційні війська, які будуть змушені втікати під тиском ЗСУ з півдня України, можуть почати теракти проти цивільних і вдатись до тактики випаленої землі.

За даними Генштабу, в Херсоні рашисти почали вивозити все медичне обладнання та медикаменти. На лікарів чинять тиск, аби ті виїжджали на територію РФ.

Президент Володимир Зеленський вважає, що окупанти намагаються зробити Херсонщину зоною відчуження, адже роблять все можливе, аби життя для українців там було нестерпним.

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