Під час відступу окупанти можуть вдатись до терактів і тактики випаленої землі, – Генштаб

Російські окупаційні війська, які будуть змушені втікати під тиском ЗСУ з півдня України, можуть почати теракти проти цивільних і залишити по собі максимальні руйнування. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов на брифінгу 27 жовтня.

Так, російські війська могли зробити певні висновки після вересневого розгрому на Харківщині, тому, опинившись у схожій ситуації на півдні України, можуть вдатись до терактів і тактики «випаленої землі».

«Враховуючи відсутність будь-якої гуманності, дотримання міжнародних конвенцій в так званій «другій армії світу», противник може ухвалити «непрості рішення». Найбільш імовірно, що під час відступу, крім масової евакуації, ворог може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово окупованих територій на випалену землю. Таким чином він завдасть критичних збитків інфраструктурі територій, що повернуться під контроль України», – наголосив Олексій Громов.

Крім того, зважаючи на заяви Росії про так звану «брудну бомбу», рашисти можуть підірвати Запорізьку АЕС, щоб остаточно її вивести з ладу, спровокувати локальну техногенну катастрофу і звинуватити в цьому Україну.

«Навіть під час зустрічі з військовими аташе прогнозовані наслідки катастрофи на ЗАЕС були передбачені з урахуванням напрямку вітру. Відповідно, й розповсюдженням загроз вітром у західному напрямку. Це також вказує на підготовку окупантами чергового злочину проти людяності», – підкреслив військовий.

Нагадаємо, 22 жовтня Генштаб говорив про те, що Херсон покинула значна частина населення. А російські окупанти переодягаються у цивільний одяг, заселяються у залишені помешкання та готують Херсон до вуличних боїв.

Із наближенням українських військових стало відомо, що росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції та планують здійснити теракт, щоб звинуватити в цьому Україну. Якщо ворог це зробить, то Крим залишиться без води мінімум на 10-15 років.

Зі свого керівник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що окупанти лише створюють ілюзію виходу з Херсона, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони. При цьому в місто перекидають нещодавно мобілізованих росіян, щоб використати їх як гарматне м’ясо.

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