Шевченківський гай отримав нового керівника

Музей народної архітектури i побуту у Львові iмені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) отримав нового директора. Ним став Михайло Закопець. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Михайла Закопця офіційно призначили директором Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Нового керівника представили під час сьогоднішньої апаратної наради.

«У нас довший час була вакансія керівника Музею народної архітектури та побуту. Останнім часом виконував обов’язки Михайло Закопець. Михайло показує креативний підхід, тому ми хочемо, щоб він збільшив свою активну діяльність вже в статусі директора музею», – сказав під час представлення мер Львова Андрій Садовий.

Михайло Закопець – культурний менеджер, музикант.

Освіту здобував у Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка. Після закінчення Львівської академії вступив до Academy of Music in Kraków, а опісля її завершення продовжив навчання в Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Варшава).

Засновник та арт-директор Фестивалю камерної музики 3/4. Засновник Міжнародної літньої школи музики (2016).

Працював викладачем в Університеті музики Фридерика Шопена (Варшава), грав в оркестрі «Sinfonia Iuventus» (2017-2020).

У 2020 році став заступником директора з науково-методичної роботи Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, а з жовтня 2021 року виконував обов’язки директора Музею.

Нагадаємо, у нічній пожежі 6 лютого у Шевченківському гаю згоріла дерев’яна гуцульська гражда XIX століття. Її у музей привезли зі села Криворівня, що на Прикарпатті. Разом із будинком згоріли ще близько 200 експонатів.

Розмір завданих збитків ще встановлюють. У музеї планують встановити нову гуцульську хату, проте чи на на це місце привезуть нову, чи спробують відновити втрачену, поки ще не відомо.

Як писав Львівський портал, цей прикрий випадок не лише обурив і засмутив львів’ян, а й продемонстрував неспроможність місцевої влади подбати про безпеку культурних цінностей, адже як з’ясувалось, частина території музею досі неелектрифікована, не має сучасних протипожежних систем та навіть відеонагляду. Детальніше читайте у статті «Що насправді ховається за пожежею у Шевченківському гаю».

Додамо, що пожежа такого масштабу на території Шевченківського гаю стається вже не вперше. Ще у 2012 році тут також згоріла дерев’яна гуцульська хата XIX століття, яку привезли з Верховини. Серед причин експерти називали підпал і проблеми з електропроводкою.

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