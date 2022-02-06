На пожежі в Шевченківському гаю згоріли 200 експонатів

Під час пожежі на території Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові згоріла гуцульська гражда 19 століття та близько двохсот експонатів. Про це йдеться у Facebook музею.

(Так виглядала гуцульська гражда)

Зазначимо, 6 лютого близько 02:10 год. в музеї сталась пожежа. Загорівся дерев’яний одноповерховий будинок, критий очеретом. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь повністю охопив будиночок.

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Знищена вогнем будівля виявилась гуцульською граждою середини ХІХ століття. Вона була привезена із села Криворівня, що на Прикарпатті. Разом з нею згоріли близько двохсот експонатів музею.

«У нашому Музеї сьогодні сталася біда – у секторі Гуцульщина згоріла ґражда. На жаль, вогонь дуже швидко знищив будівлю, адже вона була повністю дерев’яна. Разом із нею згоріло близько 200 експонатів. Постраждалих унаслідок пожежі немає», – йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини події.

(Пожежа в Шевченківському гаї)

Довідково:

Гражда зі села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області збудована в середині ХІХ ст. Хата мала дві кімнати, розділені сіньми: ліва була робочою, а права – святкова. При правій кімнаті – комора, в якій складали кращий одяг, сукно, вовну, скриню з жіночим вбранням. З двох сторін хата мала хліви(«притули»), в яких тримали овець. Вони утеплювали житло, захищали його від холодних вітрів. Гуцули були вправними майстрами – вінці зрубу припасовані так добре, що ущільнення мохом вже не потребували. Всередині стіни рівненько оброблені рубанком і відшліфовані до блиску, такі ж сволок, гряди і гладкі підлоги. Всі хатні меблі, посуд, найпростіші ужиткові речі були прикрашені різьбою, випалюванням чи іншим декором.

У музеї зазначають, що непростим було й перевезення цієї споруди до музею – будівельникам довелось зробити кілька величезних саней, щоб стягнути масивні вінці її зрубу до дороги, до машин-лісовозів.

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