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Окупанти обстріляли Енергодар: люди без світла та води

Анастасія Диняк

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Російські окупанти вчергове атакували Енергодар, що поблизу Запорізької АЕС. У місті зникла електроенергія та вода. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

У середу, 19 жовтня, росіяни обстріляли Енергодар. За попередніми даними є пошкодження однієї з підстанцій, в також будівлі виконавчого комітету міської ради. обійшлося без постраждалих.

«Обстріли спочатку промисловоі зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку», – зазначив Орлов.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну станцію, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Згодом Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі триває прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

17 жовтня унаслідок російського обстрілу о 3:59 год. відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська».

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

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