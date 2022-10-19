Глава МАГАТЕ Гроссі може знову приїхати в Україну

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує ще раз приїхати в Україну для переговорів про створення зони безпеки навколо захопленої росіянами Запорізької АЕС. Про це пише Reuters.

Так, Гроссі зазначив, що для продовжень обговорень щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС він планує знову приїхати в Україну та в Росію. Він також додав, що наразі очікує на комунікацію від обох сторін.

«Я шукаю нові шляхи просування вперед, і для цього в якийсь момент, ймовірно, дуже скоро мені доведеться повернутися», – зауважив глава МАГАТЕ.

Окрім того, на думку Гроссі, погрози Росії застосувати ядерну зброю справдяться лише у «крайньому випадку».

«Я вважаю, що можливість використання Росією ядерної зброї не є негайною можливістю. Очевидно, що нічого не можна виключати, я не перебуваю в механізмі прийняття рішень у цій країні, але я вважаю, що це буде крайній захід», – пояснив він.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну станцію, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Згодом Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що наразі триває прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

17 жовтня унаслідок російського обстрілу о 3:59 год. відключилася остання лінія зв’язку 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська».

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.