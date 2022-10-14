На ЗАЕС побільшало російських окупантів, – Генштаб

Російські військові організували власну базу на території Запорізької АЕС, оскільки там вони можуть укриватися від обстрілів ЗСУ. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Так, в Енергодарі, 10-11 жовтня, було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу, оскільки об’єкт не обстрілюється.

Противник посилює режимні заходи. На блокпостах навколо Мелітополя, для проведення ретельних обшуків, разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники ФСБ.

Для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Зокрема, і громадян інших країн. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року, на тимчасово окуповану територію АР Крим, близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України.

Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю, призупинено відправку відмобілізованих до навчальних центрів Збройних сил РФ до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну станцію, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

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