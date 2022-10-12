На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє живлення, – МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС вдалося відновити зовнішнє живлення. Про це він 12 жовтня написав у своєму Twitter’i.

«Моя команда на місці повідомила, що зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор станції каже, що відключення сьогодні вранці було спричинене обстрілом дальньої підстанції, підкреслюючи, наскільки небезпечною є ця ситуація», – повідомив Рафаель Гроссі.

Разом із тим глава МАГАТЕ вкотре наголосив, що навколо Запорізької АЕС потрібно створити охоронну зону.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня ЗАЕС повністю знеструмило через обстріли російських військ. На станції увімкнулись дизель-генератори. В «Енергоатомі» говорили, що рашисти не пропускали машини, якими хотіли завезти на АЕС додаткову партію пального для генераторів.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну станцію, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

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