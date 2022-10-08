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Зенітники збили чотири дрони-камікадзе «Shahed-136»

Андрій Котенський

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Ворог продовжує атакувати Україну з південного напрямку безпілотниками іранського виробництва. Ввечері, 7 жовтня ЗСУ збили відразу три іранські дрони-камікадзе «Shahed-136», повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, 07 жовтня, з 20.00 до 21.30,  російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе «Shahed-136» Одещину та Миколаївщину. Всі три баражуючі боєприпаси збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь».

Вранці 8 жовтня, українські зенітники приземлили ще один іранський дрон на Миколаївщині.

Зазначимо, за добу 6 жовтня українські військові на різних напрямках збили загалом 20 безпілотників росіян. Серед них – п’ять «Орлан-10», 15 Shahed-136 та Mohajer-6. Більшість із них «приземлили» на півдні України.

Напередодні окупанти іранськими дронами атакували ЗапоріжжяБілу Церкву, що на Київщині, ХарківКривий Ріг, ще раніше – Одесу, Одеську та Миколаївську області.

Нагадаємо, ще в кінці вересня ЗСУ заявили, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Найчастіше рашисти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Незважаючи на те, що українські військові вчаться збивати такі дрони-камікадзе і роблять це досить успішно, ворог перейшов на нові тактичні прийоми. Втім у ЗСУ кажуть, що будуть й надалі протидіяти таким атакам.

Додамо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

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