ППО збила 5 зі 7 дронів, якими рашисти атакували Миколаївщину

У ніч на неділю, 2 жовтня, російські окупанти атакували Миколаївщину ударними іранськими дронами Shahed-136. Наші зенітно-ракетні війська збили 5 зі 7 безпілотників. Про це йдеться на сторінці Командування Повітряних сил у Facebook.

«П’ять із семи Shahed-136 знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування “Південь”», – йдеться у повідомленні.

Куди поцілили два безпілотники, які не вдалося збити, поки не уточняють.

Зазначимо, ще в кінці вересня ЗСУ заявили, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Найчастіше рашисти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Російські війська неодноразово атакували іранськими ударними дронами Одесу і її область, Миколаївщину та інші райони півдня України. У ніч на 26 вересня через таку атаку спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті на Одещині.

Незважаючи на те, що українські військові вчаться збивати такі дрони-камікадзе і роблять це досить успішно, ворог перейшов на нові тактичні прийоми. Втім у ЗСУ кажуть, що будуть й надалі протидіяти таким атакам.

Нагадаємо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

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