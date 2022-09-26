Одещину знову атакували дронами: детонують боєприпаси

Російські окупаційні війська атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе, через що спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Атаку ударними дронами ворог здійснив уночі 26 вересня. Один безпілотник знищила українська протиповітряна оборона, ще два – влучили у військовий об’єкт. Спалахнула масштабна пожежа із детонацією боєприпасів.

«За попередніми даними, постраждалих нема. Організовано евакуацію цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває рятувальна операція, надзвичайники намагаються приборкати пожежу.

Нагадаємо, напередодні рашисти атакували ударними іранськими дронами центр Одеси. Тоді обійшлося без жертв.

У ЗСУ кажуть, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Найчастіше рашисти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Додамо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

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