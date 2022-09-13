Біля Куп’янська збили перший іранський дрон-камікадзе

Українські військові поблизу Куп’янська, що на Харківщині, збили ворожий ударний безпілотник нового типу. Найімовірніше йдеться про дрон-камікадзе Shahed-136, який Росія купила в Ірану. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп’янська. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня США заявили, що Росія закупила та вже отримала першу партію іранських бойових дронів, тому скоро може використати їх проти Збройних Сил України. Тоді американці говорили про іранські дрони дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, які можна використовувати для розвідки, а також нести ними високоточні боєприпаси для ударів.

Разом із тим американські ЗМІ писали, що росіяни, отримавши першу партію іранських дронів, виявили, що частину з них неможливо використовувати через суттєві несправності.

Військові експерти в США кажуть, що ті сотні ударних дронів, які хоче купити Росія в Ірану, ймовірно, не змінять ситуацію на полі бою через несправності.

Додамо, що Росія попросила Іран надати їй сотні бойових безпілотників у середині липня. Невдовзі після цього МЗС Ірану спростувало це, заявивши, що країна не продавала РФ свої бойові дрони під час повномасштабної війни проти України.

У серпні стало відомо, що в Ірані почались навчання для російських військових, що й свідчило про наміри Кремля закуповувати безпілотники у Тегерану для їхнього подальшого використання у війні проти України.

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Фото: СтратКом