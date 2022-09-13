ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Куп’янська збили перший іранський дрон-камікадзе

Наталя Дуляба

|

Українські військові поблизу Куп’янська, що на Харківщині, збили ворожий ударний безпілотник нового типу. Найімовірніше йдеться про дрон-камікадзе Shahed-136, який Росія купила в Ірану. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп’янська. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня США заявили, що Росія закупила та вже отримала першу партію іранських бойових дронів, тому скоро може використати їх проти Збройних Сил України. Тоді американці говорили про іранські дрони дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, які можна використовувати для розвідки, а також нести ними високоточні боєприпаси для ударів.

Разом із тим американські ЗМІ писали, що росіяни, отримавши першу партію іранських дронів, виявили, що частину з них неможливо використовувати через суттєві несправності.

Військові експерти в США кажуть, що ті сотні ударних дронів, які хоче купити Росія в Ірану, ймовірно, не змінять ситуацію на полі бою через несправності.

Додамо, що Росія попросила Іран надати їй сотні бойових безпілотників у середині липня. Невдовзі після цього МЗС Ірану спростувало це, заявивши, що країна не продавала РФ свої бойові дрони під час повномасштабної війни проти України.

У серпні стало відомо, що в Ірані почались навчання для російських військових, що й свідчило про наміри Кремля закуповувати безпілотники у Тегерану для їхнього подальшого використання у війні проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: СтратКом

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

всі статті
Львівський портал