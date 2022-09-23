ОСТАННІ НОВИНИ

Повітряні Сили за день збили шість дронів-камікадзе та літак Су-25

Ольга Денисяка

|

23 вересня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ збили вже 6 дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які запускали окупанти. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва.

Станом на 18:30 год. шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.
Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

Зазначимо, що іранський дрон-камікадзе Shahed-136 росіяни маркують як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Тепер у ЗСУ кажуть, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Як писав Львівський портал, наприкінці серпня США заявили, що Росія закупила та вже отримала першу партію іранських бойових дронів, тому скоро може використати їх проти Збройних Сил України. Тоді американці говорили про іранські дрони дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, які можна використовувати для розвідки, а також нести ними високоточні боєприпаси для ударів.

Разом із тим американські ЗМІ писали, що росіяни, отримавши першу партію іранських дронів, виявили, що частину з них неможливо використовувати через суттєві несправності.

Військові експерти в США кажуть, що ті сотні ударних дронів, які Росія хоче від Ірану, ймовірно, не змінять ситуацію на полі бою саме через несправності.

Додамо, що Росія попросила Іран надати їй сотні бойових безпілотників ще у середині липня. Невдовзі після цього МЗС Ірану спростувало це, заявивши, що країна не продавала РФ свої бойові дрони під час повномасштабної війни проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал