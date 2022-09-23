Повітряні Сили за день збили шість дронів-камікадзе та літак Су-25

23 вересня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ збили вже 6 дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які запускали окупанти. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

23 вересня, у другій половині дня, на східному та південному напрямках російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» іранського виробництва.

Станом на 18:30 год. шість дронів-камікадзе збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

Крім того, на півдні країни зенітники Повітряних Сил знищили ворожий штурмовик Су-25.

Зазначимо, що іранський дрон-камікадзе Shahed-136 росіяни маркують як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Тепер у ЗСУ кажуть, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Як писав Львівський портал, наприкінці серпня США заявили, що Росія закупила та вже отримала першу партію іранських бойових дронів, тому скоро може використати їх проти Збройних Сил України. Тоді американці говорили про іранські дрони дрони Mohajer-6, Shahed-129 та Shahed-191, які можна використовувати для розвідки, а також нести ними високоточні боєприпаси для ударів.

Разом із тим американські ЗМІ писали, що росіяни, отримавши першу партію іранських дронів, виявили, що частину з них неможливо використовувати через суттєві несправності.

Військові експерти в США кажуть, що ті сотні ударних дронів, які Росія хоче від Ірану, ймовірно, не змінять ситуацію на полі бою саме через несправності.

Додамо, що Росія попросила Іран надати їй сотні бойових безпілотників ще у середині липня. Невдовзі після цього МЗС Ірану спростувало це, заявивши, що країна не продавала РФ свої бойові дрони під час повномасштабної війни проти України.