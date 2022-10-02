По ліцею в Кривому Розі вдарили дроном-камікадзе

У ніч на неділю, 2 жовтня, російські окупанти вдарили іранським дроном-камікадзе по ліцею в Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

Удар стався після півночі в центральній частині міста. Іранський безпілотник поцілив у будівлю ліцею, обійшлося без постраждалих.

«Ворожий дрон-камікадзе поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Ніхто не постраждав», – написав Резніченко.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня російські окупанти запустили 7 ударних дронів на півдні України. П’ять із них наша ППО збила на Миколаївщині.

Ще в кінці вересня ЗСУ заявили, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Найчастіше рашисти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

Російські війська неодноразово атакували іранськими ударними дронами Одесу і її область, Миколаївщину та інші райони півдня України. У ніч на 26 вересня через таку атаку спалахнула масштабна пожежа на військовому об’єкті на Одещині.

Незважаючи на те, що українські військові вчаться збивати такі дрони-камікадзе і роблять це досить успішно, ворог перейшов на нові тактичні прийоми. Втім у ЗСУ кажуть, що будуть й надалі протидіяти таким атакам.

Додамо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

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