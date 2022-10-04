На фронті йдуть жорсткі бої, все більше окупантів намагаються втекти, – Зеленський

ЗСУ продовжують свій наступ, на фронті точаться жорсткі бої. Російські окупанти зазнають втрат і все більше із них намагаються втекти. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Продовжився наступальний рух нашої армії. Є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною: дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Звичайно, там є багато фанатиків. Тих, хто ніколи не визнає очевидну річ, що це безглузда війна для Росії, у якій Росія не може перемогти. Бо неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює», – сказав глава держави.





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Зазначимо, ще 2 жовтня президент Зеленський заявив, що успіхи ЗСУ не обмежуються тільки Лиманом. Він не став вдаватися у деталі, втім додав, що на Херсонщині деокуповано містечко Архангельське і селище Миролюбівку.

Зі свого боку в Оперативному командуванні «Південь» заявили, що українські захисники мають частковий успіх на півночі регіону, проте жодних інших подробиць не назвали.

3 жовтня стало відомо про деокупацію Торського, що на околиці Донеччини, та Борову, що фактично на межі з Луганщиною.

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Разом із тим в українській розвідці кажуть, що адмінсистема в Росії не готова до «часткової мобілізації», адже востаннє такі заходи проводили ще у 1941 році.

Мобілізованим не вистачає спальних місць, їжі, форми, виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців-контрактників ЗС РФ. Через все це росте соціальна напруга, тож Кремль вже готується до придушення нових протестів.

У Генштабі вже заявили, що під час так званої «часткової» мобілізації в Росії на війну проти України набирають чоловіків, які не проходили службу в армії, не мають бойового досвіду та навіть осіб із інвалідністю, онкохворих та з вікової категорії 60+. Мобілізованих на фронт відправляють без підготовки.

Станом на кінець вересня відомо, що в РФ мобілізували вже 100 тисяч чоловіків. Прийняти принаймні частину з них вже готується Білорусь. Нещодавно Владімір Путін підписав указ, який передбачає мобілізацію ще 120 тисяч росіян.

Українська розвідка додає, що російські солдати починають масово здаватись у полон.

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