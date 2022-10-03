Українські військові звільнили Миролюбівку на Херсонщині

Українські військові звільнили селище Миролюбівка на Херсонщині. Про це йдеться у Facebook 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади встановили прапор України на найвищій точці Миролюбівки, що на Херсонщині. Село з боями звільнили штурмовики «Закарпатського легіону».

Додамо, що вчора ураїнські військові деокупували на Херсонщині ще два населені пункти: містечко Архангельське і селище Миролюбівку.

Зі свого боку в Оперативному командуванні «Південь» заявили, що ЗСУ мають частковий успіх на півночі регіону, проте жодних інших деталей більше не назвали.

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