На околиці Донеччини ЗСУ звільнили Торське, – Гайдай

Українські військові звільнили село Торське, що на межі Донецької й Луганської областей. Про це 3 жовтня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Facebook.

«Вже офіційно: ЗСУ в Торському. До Луганщини вже рукою подати, проте ми розуміємо, що кожен метр української землі дається дуже важко», – відзначив він.

Сергій Гайдай також додав, що під вогнем ЗСУ опинились окупанти у Кремінній, що за 15 км від Торського.

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Нагадаємо, пізно ввечері 1 жовтня Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману від російських окупантів. В обід 2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що зачистка міста завершена.

Відомо, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

Разом із тим президент 2 жовтня заявив, що успіхи ЗСУ не обмежуються тільки Лиманом. Він не став вдаватися у деталі, втім додав, що на Херсонщині деокуповано містечко Архангельське і селище Миролюбівку.

Зі свого боку в Оперативному командуванні «Південь» заявили, що українські захисники мають частковий успіх на півночі регіону, проте жодних інших подробиць не назвали.

Додамо, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай ще раніше заявляв, що деокупація Луганської області розпочнеться саме зі звільнення Лиману.

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