Російські солдати масово здаються в полон, – розвідка

Чоловіки, яких у Росії чи на тимчасово окупованих українських територіях примусово мобілізували до війська, здаються в полон, аби не брати участь у бойових діях. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Андрій Юсов не назвав, скільки саме російських окупантів перебувають в полоні, зіславшись на те, що зараз тривають перемовини з РФ, в тому числі й щодо обміну військовополоненими. Він лише уточнив, що в полоні перебувають солдати й офіцери з Росії, так і з захоплених територій України.

Водночас представник воєнної розвідки додав, що в ході деокупації Харківщини був спалах здачі в полон, також росіяни стали масово звертатись щодо здачі в полон після оголошення мобілізації в Росії.

«Звертаються як ті солдати, які от-от прибули в Україну, так і ті, яких мобілізували і вони ще перебувають на території Росії. При цьому є заявки і від їхніх родичів чи людей, які ще не мобілізовані, але вони вже хочуть отримати інформацію про алгоритм здачі в полон», – сказав Андрій Юсов.

За його словами, лише за останні кілька тижнів на гарячі лінії проєкту «Хочу жить» надійшло більше 2000 звернень. І Україна готується до збільшення кількості тих солдат, які добровільно здадуться в полон, адже в РФ повістки вже видали 100 тисячам мобілізованих і їх відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Андрій Юсов підкреслив, що Україна дотримується норм Женевської конвенції та забезпечує доступ представникам Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій до військовополонених.

Зазначимо, нещодавно Генштаб також повідомляв, що на окремих напрямках деморалізовані російські окупанти кидають свої позиції й здаються в полон.

Нагадаємо, усім російським військовополоненим Україна гарантує нерозголошення обставин того, яким чином вони потрапляють у полон. Тобто притягнути до кримінальної відповідальності у РФ за добровільну здачу в полон їх не зможуть. Також Україна обіцяє допомогу тим, хто боятиметься повертатись у Росію.

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