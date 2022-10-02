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Генштаб офіційно підтвердив звільнення Лиману

Наталя Дуляба

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Пізно ввечері 1 жовтня Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео із українськими захисниками, яким офіційно підтвердив звільнення Лиману від окупантів. Про це повідомляє Львівський портал.

На відео українські військові, стоячи перед адмінбудівлею, оголошують про деокупацію міста Лиман Донецької області та скидають звідти російські прапори.

Участь у звільненні брали бійці 81 окремої аеромобільної бригади разом із підрозділами Нацгвардії та батальйоном Кульчицького.

Нагадаємо, 1 жовтня вдень стало відомо, що на в’їзді в місто Лиман на Донеччині українські військові встановили прапор України. Відповідне відео поширив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, проте офіційного підтвердження від Генштабу ще не було.

Дещо згодом про захід ЗСУ у Лиман повідомив речник Східного угруповання Сергій Череватий, втім він підкреслював, що в місті ще йдуть бої.

Відомо, що в районі Лимана в оточення потрапили близько 5 500 російських окупантів. Рашистам довелося втікати, про що заявило Міноборони РФ, а пропагандисти вже почали говорити про «жест доброї волі» російського командування.

Благодійний фонд «Повернись живим» оприлюднив відео того, як російські окупанти намагаються втекти з оточеного українцями Лиману.

Зауважимо, що місто Лиман розташоване на околиці Донецької області і межує з Луганщиною. Відстань до Сєвєродонецька і Лисичанська становить лише близько 50 км. Саме тому очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай ще раніше заявляв, що деокупація Луганської області розпочнеться саме зі звільнення Лиману.

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