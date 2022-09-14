(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги для ЗСУ, спільнота волонтерів та активістів Львівщини закликала напрацювати зміни до законодавства, аби врегулювати діяльність волонтерів та припинити їх дискредитацію.

Так, у вівторок, 13 вересня, у Львові анонсували зустріч ініціативної групи із представниками влади «(Не)безпечне волонтерство» . Під час зустрічі планували обговорити ситуацію із відкриттям справ проти львівських волонтерів через закупівлю авто, а також напрацювати шляхи захисту волонтерів від подібних ситуацій у майбутньому, утім представники Львівської ОВА не з’явилися.

З чого все почалося

Одна із перших скандальних справ з продажу військової амуніції на Львівщині відбулася на початку травня. Тоді у розкраданні амуніції для військових звинуватили колишнього очільника Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка.

11 травня Роман Матис сплатив 2 млн грн застави і вийшов з СІЗО. Шпитко вслід за Матисом також заплатив 2 мільйони гривень та вийшов зі СІЗО.

Слідство ж переконане, що обвинувачені встигли реалізувати бронежилети і каски, які ввезли як гуманітарну допомогу для військових, на понад півмільйона гривень.

Якщо справа Матиса-Шпитка не збурила суспільство то справа волонтерів Олеся Дзиндри та Юрія Музичука вже мала зовсім інший ефект.

67-річний Олесь Дзиндра є відомим львівським художником і громадським діячем, засновником «Музею ідей». Разом із своїм товаришем, 64-річним підприємцем Юрієм Музичуком, він активно долучився до волонтерського руху з початку повномасштабного вторгнення росіян, і їхню вину громадськість поставили під сумнів.

Дзиндрі та Музичуку інкримінують привласнення понад 30 авто, які були ввезені в Україну, як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Обшуки у волонтерів почалися ще 4 серпня після того, як офіцер Червоноградського військкомату Сергій Шарко заявив, що нібито оплатив чотири автомобілі, які повинен був отримати безкоштовно, як волонтерську допомогу.

Своєю чергою Олесь Дзиндра наголосив, що автомобілі для ЗСУ, які фігурують у справі, він купував за власні кошти. Волонтер не заперечує, що бере «доброчинні внески», щоб потім знову привезти до України машини для військових.

Чи не найбільшого резонансу та розголосу отримало кримінальне провадження проти волонтерів Святослава Літинського, Назарія Островського та військового капелана Ігоря Плохого, який наразі служить на миколаївському напрямку. Справа дійшлааж до Президента України Володимира Зеленського. Як виявилось Островського та Плохого підозрюють у збагаченні на продажі автомобілів для ЗСУ, які ввозила ГО «Благословення». Святослав Літинський у цій справі проходить у справі як свідок. Підставою для обвинувачення є нібито допит свідка.

8 вересня стало відомо, що під час обшуків у помешканні волонтера Святослава Літинського правоохоронці вилучили 15 тисяч гривень, які буцімто можуть бути пов’язані із «незаконним збагаченням волонтера» на продажі автомобілів, що були призначені для ЗСУ. Паралельно обшуки також тривали й у Назарія Островського.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Літинський разом з однодумцями ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів. Про збір коштів і всі витрати він звітував на своїй сторінці.

Також львів’янин особисто виступав проти необґрунтованих обшуків у волонтерів, які возять автомобілі та амуніцію для ЗСУ, бо такі випадки стали дедалі частішими в Україні.

Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих

Не зважаючи на те, що голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про створення робочої групи для вирішення проблем, які ускладнюють або перешкоджають законній діяльності волонтерів. Ніхто з представників влади не прийшов на анонсовану зустріч з волонтерами.

Голова політради Української Галицької Партії Ростислав Коваль, який був присутній на пресконференції волонтерів, назвав зібрання в обласній військовій адміністрації «зрежисованою театральною постановкою», яка була спрямована на підтримку влади. За його словами, представники влади не мають намірів захищати львівських волонтерів, тому вони мають самостійно дбати про свою безпеку.

Коваль наголосив, що всі кримінальні справи, які наразі розпочали проти волонтерів, – це «відверті провокації правоохоронців та влади».

За відсутності представників влади, львівські волонтери, активісти та юристи під час публічної дискусії закликали налагодити діалог між волонтерами та правоохоронцями, а також упорядкувати норми законодавства, аби уникнути подальшої дискредитації волонтерів.

«Волонтер має бути захищений на законодавчому рівні, бо більшість волонтерів, насамперед, забезпечують швидку реакцію за запити військових. Ми працюємо тільки з перевіреними контактами. Звісно, є недобросовісні волонтери, які псують репутацію добросовісних. Тому має бути врегульований механізм передачі всієї допомоги, має бути сервіс, реєстри», – зазначив волонтер Володимир Андрєєв.

Волонтер благодійної організації «Львівський лицар» Андрій Салюк наголосив, що чинне законодавство не підлаштоване під реалії війни, тому волонтери не завжди мають можливість діяти згідно з законом, за що ризикують опинитися за ґратами.

За його словами, від волонтерів, які постачають українських воїнів автомобілями, тепловізорами, дронами, ліками та іншими потрібними речами, вимагають мати всі акти прийому-передачі та інші папери, які прописані у законах, однак не завжди є можливість отримати бодай один документ.

«Волонтерів намагаються запхати в ті норми законодавства, які були ще до 2014 року. Нам говорять, що ми повинні робити акти прийому-передачі згідно з чинним законодавством. Але кожен знає, як тяжко отримати той акт. Ви передаєте тепловізор і немає в отримувача можливості, крім свого підпису, щось поставити. А акти прийому-передачі має підписати комісія у складі командувача бригади, начальника фінансового відділу та ще трьох членів комісії», – зауважив волонтер.

Директорка Фундації стратегічних змін Христя Бойко зауважила, що наразі волонтери не можуть почуватися в безпеці і продовжувати допомагати українським військовим, адже ризикують своєю свободою.

«Нам досі не дали інструкцій. Я б дуже хотіла дотримуватись правил. Я вважаю, що некомерційний третій сектор він має бути професійним, має бути відповідальним. Ми готові адвокатувати ці зміни, бути посередниками спілкування між волонтерами й урядовими структурами. Дайте правила гри», – сказала Бойко.

Саме тому ініціативна група «(Не)безпечне волонтерство» разом народними депутатами України планує розпочати процес правової експертизи та напрацювання змін до законодавства з метою запровадження чіткого, прозорого регулювання діяльності волонтерів та їхнього захисту від дискредитації та провокацій.

Присутні на прес-конференції депутати Верховної Ради діючого і попередніх скликань заявили про ініціативу розгляду на парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності потреби ревізії чинного законодавства, що регулює волонтерську діяльність. Депутати акцентували на необхідності залучення незалежних експертів, а також на потребі звітності обласними військовими адміністраціями щодо розподілу і скерування гуманітарної допомоги. Відповідні депутатські звернення подані до ОВА різних регіонів.

P. S. Наприкінці літа на Львівщині правоохоронці відкрили 38 кримінальних проваджень щодо гуманітарної допомоги і волонтерської діяльності. І лише в одному випадку був вирок суду. Але мова не про грандіозні схеми, а про крадіжку семи планшетів із волонтерського складу.

Активізація справ проти волонтерів за участі сумнівних свідків, яких залучають силовики, вже призвела до того, що більшість тих, хто ввозили допомогу для ЗСУ, призупинила цю роботу або ж для власної безпеки стала працювати виключно із перевіреними контактами.

У той же час, в Україні досі не на часі притягнення до відповідальності посадовців, яких підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги на мільйони доларівна Запоріжжі та псування тонн гуманітарної допомоги на складах Чернігівщини.