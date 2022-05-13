Шпитко вслід за Матисом також вийшов зі СІЗО

Головний редактор сайту Mind.ua Євген Шпитко, який фігурує у справі про можливе розкрадання військової гуманітарки у Львові, сплатив 2 млн грн застави та вийшов на волю зі СІЗО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, у четвер, 12 травня, за Євгена Шпитка внесли визначену судом заставу у розмірі 2 млн грн і він вже вийшов на волю.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 5 травня за розкрадання військової гуманітарки СБУ затримала колишнього очільника Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка.

Галицький районний суд Львова визнав підозри аргументованими та обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загалом у розмірі 4 млн грн.

11 травня Роман Матис сплатив 2 млн грн застави і вийшов з СІЗО.

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