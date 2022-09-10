Хто знищує львівських волонтерів? Оприлюднено імена можливих провокаторів

У ЗМІ оприлюднили факти та імена сумнівних осіб, які були залучені до операцій силовиків із викриття львівських волонтерів, що купують машини та амуніцію для ЗСУ. Про це йдеться у розслідуванні журналістів сайту Наші Гроші. Львів.

У справі відомого львівського художника, архітектора та волонтера Олеся Дзиндри, фігурує відповідальний за закупівлі техніки офіцер червоноградського військкомату Сергій Шарко. В його посадові обов’язки входить пошук та залучення автомобілів для ЗСУ.

З Сергієм Шарком мав справу ще один волонтер, керівник двох благодійних фондів «Підтримай Україну» та «Підтримка батальйонів України» Микола Насінський.

Саме Сергій Шарко домовлявся з волонтерами про автомобілі і саме після співпраці з ним прізвища волонтерів почали потрапляти в тексти кримінальних проваджень.

Обшук в офісі волонтера Дзиндри відбувся 4 серпня, після того коли до нього прийшов офіцер Червоноградського військкомату Сергій Шарко та приніс несправжні гроші за чотири автомобілі, ключі від яких забрав трохи раніше.

Офіційно підозру Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку (другий підозрюваний у цій справі) оголосили аж 29 серпня. Засідання про обрання запобіжного заходу відбулось 30 серпня. У релізі управління СБУ у Львівській області представили це як «масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги». А все тому, що волонтери загалом ввезли понад 30 автомобілів для потреб ЗСУ.

«Чотири автомобілі були ввезені в Україну у статусі благодійної допомоги для військових через громадську організацію. По факту їх продавали за 20,7 тисяч євро. Працівник військкомату у телеграм-каналі побачив оголошення про автомобілі для ЗСУ, і хотів їх отримати безкоштовно для військкомату, де працює. Але коли звернувся, то дізнався, що потрібно їх оплатити. Саме тому він і звернувся до правоохоронних органів», – розповів заступник начальника управління Львівської обласної прокуратури Василь Данілей.

Якщо цю тезу просто почути і не перевіряти, то звучить вона так, ніби волонтери справді вирішили «наваритися» на військових. Що ж ми маємо? У справі Музичука та Дзиндри фігурують лише чотири останні авто, які передали червоноградському військкомату і які, за словами Данілея, «були ввезені у статусі благодійної допомоги». Якщо це так, то хтось ці авто мав спочатку передати волонтерам. Хто ж ці люди? Насправді їх немає, волонтери кажуть – купували за власні кошти. І ніяким чином не давали зрозуміти працівнику військкомату, що авто він може забрати безкоштовно.

«Я купую машини за власні кошти, переганяю. І так, я беру доброчинні внески для того, щоб потім поїхати і привезти ще машини. Я так роблю. Чи порушую я закон? Я не знаю! Всі так працюють…», – емоційно каже Олесь Дзиндра.

Керівника двох благодійних фондів «Підтримай Україну» та «Підтримка батальйонів України» Миколу Насінського та його друзів-волонтерів могла б спіткати подібна доля, але у чоловіка вчасно виникли підозри до Сергія Шарка.

Справа в тому, що зазвичай до них не зверталися безпосередньо військові частини чи військкомати, а приходять родичі та друзі бійців, які хочуть знайти авто саме для свого воїна та його підрозділу. Крім того, дивувала і масштабність запиту: йшлося про сім авто.

«Я відмінив це. У нас була підозра, що це людина від СБУ чи іншого органу. На кого ця людина працює? Це зрадник!», – каже Микола Насінський.

Нині Шарко офіційно працює в Червоноградському військкоматі, але водночас залишається співвласником червоноградської рекламної агенції «Матриця» та агентства «Консалт-Партнер». Ще рік тому Шарко працював заступником директора Соснівської міської лікарні, де займався закупівлями. Ще раніше – був адвокатом.

Попри те, що Насінський відмовився від угоди з Шарком, за інформацією джерел журналістів, вже є зареєстроване кримінальне провадження за все тією ж статтею – продаж гуманітарної допомоги. І прізвище Насінського там фігурує.

Ще одним фігурантом справ проти волонтерів є 23-річний Ростислав Гелета зі Львова. Молодик фігурує у скандальній справі з продажу військової амуніції колишнім очільником Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романом Матисом і головним редактором видання Mind.UA Євгеном Шпитком.

11 травня Роман Матис сплатив 2 млн грн застави і вийшов з СІЗО. Шпитко вслід за Матисом також заплатив 2 мільйони гривень та вийшов зі СІЗО.

Слідство стверджує, що обвинувачені встигли реалізувати бронежилети і каски, які ввезли як гуманітарну допомогу для військових, на понад півмільйона гривень.

Офіційно закупівлі робила фірма «Артан Центр» через дочірнє підприємство державної компанії «Укрспецекспорт». У договорі було вказано, що придбання здійснюють з метою передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям тощо. Але після отримання бронежилети, бронепластини та шоломи нібито продавали.

«Кілька десятків людей жертвували фірмі ці кошти, але фактично не контролювали, як ними розпоряджаються. Нібито щось передавали військовим частинам, зробили якісь документи, але ми звернулись до військових частин і вони нам досі це не підтвердили», – каже Василь Данілей.

Натомість, як написано в ухвалах, свідки у справі купували саме «гуманітарну допомогу». У даному випадку свідки – це двоє осіб, які кілька разів, з кінця квітня до початку травня, купували бронежелети і каски у підозрюваних Матиса та Шпитка.

Один з них – 23-річний Ростислав Гелета зі Львова. Він лише у лютому цього року зареєструвався приватним підприємцем, а вже в березні отримав перше замовлення на мільйон – продав вугілля на порталі публічних закупівель Prozorro Яворівській квартирно-експлуатаційній частині.

Ще будучи студентом, чотири роки тому, його обвинувачували у побитті іншої людини, що призвело до «тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості». Але кримінальне провадження закрили, бо потерпілий відмовився від обвинувачення. Пізніше, у 2021 році, він нецензурно лаявся до поліцейських, за що отримав 119 гривень штрафу.

Цікаво, що справа бронежилетів не єдина у Гелети, у якій він «викриває злочинців». За кілька тижнів до операції з купівлі амуніції, він також давав хабар в.о. головного бухгалтера Оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» ДП «Львіввугілля» у Червонограді. 18 квітня Гелета домовлявся з бухгалтеркою про неофіційне поселення в комплексі за 30 тис. грн. Бухгалтерку відсторонили від посади, слідство триває.

Ростислав Гелета після першого запитання журналістів попросив подзвонити ввечері, але після цього більше слухавку не брав.

Ще одним «викривачем» львівських волонтерів є Тарас Мазурик, що фігурує у кримінальній справі про продаж волонтерами автомобілів для ЗСУ.

Мова про підприємця Андрія (попросив не називати його прізвище), який займається ремонтом і продажем авто вже понад десять років.

Своє затримання він пов’язує із конфліктом з благодійним фондом, з яким працював раніше. Пізніше він почав працювати з новим фондом, який надавав листи для ввезення авто як гуманітарки. Тут Андрій ремонтував автівки і продавав тим, хто хотів їх передати ЗСУ. Під час такого продажу його й затримали 30 червня.

Авто в рамках «операції» купував Тарас Мазурик. Людина з таким іменем є учасником АТО і була кандидатом на посаду дільничного у Франківський відділ поліції Львова. Його номер телефону в програмі GetContact підписаний як «Беркутьонок Тарас», «Тарас Франківський», «Тарас Бнон Верещиця» та інше. За даними YouControl, Тарас Мазурик у 2019 році подав декларацію після звільнення з посади оперуповноваженого Франківського відділу поліції. Зараз там нам повідомили, що такого працівника у них немає.

Він відповів на наш перший дзвінок і попросив зателефонувати наступного дня. Втім, подальші наші дзвінки він ігнорував.

За останніми офіційними даними Львівської обласної прокуратури, у Львівській області слідчі Національної поліції відкрили 35 кримінальних проваджень щодо гуманітарної допомоги і волонтерської діяльності, ще 3 провадження веде Державне бюро розслідувань (дані станом на 30 серпня 2022 року). Звучить солідно, але при цьому лише в одному випадку є вирок суду, у якому йдеться, щоправда, не про грандіозні схеми, а про крадіжку семи планшетів із волонтерського складу.

Активізація справ щодо волонтерів вже призвела до того, що більшість тих, хто ввозили автомобілі для ЗСУ, призупинили цю роботу або ж працюють виключно з перевіреними контактами.

Нагадаємо, що 8 вересня силовики прийшли із обшуками до волонтерів Святослва Літинського та Назарія Островського, які привезли для ЗСУ 250 автомобілів.

За матеріалом «Облава на волонтерів», журналістів Олександри ГУБИЦЬКОЇ та Наталії ОНИСЬКО Наші гроші.Львів.

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