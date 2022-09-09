Зеленський пообіцяв розібратися із обшуками волонтерів

Президент України Володимир Зеленський закликав надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності, якщо така є. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з Президентом Латвії Егілсом Левітсом та Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо обшуків силовиків у волонтерів.

«Україна – європейська держава, демократична, повинна жити за законом, кожна людина, незважаючи на воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 числа (лютого – ред.) вся наша держава об’єднана, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об’єднані… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв», – сказав глава держави.

Він розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, однак зауважив, що не знає деталей справи.

«Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я би хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду», – підкреслив Зеленський.

Після пресконференції Президент попросив у журналіста Укрінформу передати йому більш детальну інформацію про обшуки у волонтерів, якщо таку має.

«Якщо у вас є додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні, передайте, можу порушити це питання», – звернувся він.

Як повідомляв Львівський портал, 8 вересня, київська поліція прийшла з обшуками до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського та Назарія Островського, які ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів. Про збір коштів і всі витрати волонтери регулярно звітували на своїй сторінці.

Обшук квартири відомого львівського волонтера Святослава Літинського силовиками Києва завершився госпіталізацією його дружини Ярослави.

Із помешкання родини Літинських вилучили всього 15 тисяч гривень, які київські поліціянти пов’язали із буцімто незаконним збагаченням волонтера на продажі автомобілів.

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги також підозрюють відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

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