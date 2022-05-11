Роман Матис вийшов з СІЗО

Колишній очільник Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матис, якого підозрюють розкраданні гуманітарної допомоги, сплатив 2 млн грн застави і вийшов з СІЗО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

За даними прокуратури, Роман Матис сплатив 2 млн грн застави у вівторок, 10 травня, та покинув слідчий ізолятор.

Чи вніс заставу другий фігурант справи – головний редактор видання Mind.UA Євген Шпитко, у прокуратурі наразі не знають.

За даними Zaxid.Net, Роман Матис досі ніяк не коментував звинувачення правоохоронців на свою адресу. Його телефон відключений. Натомість головний редактор сайту Mind.ua Євген Шпитко, якому суд визначив аналогічну заставу, станом на 11 травня продовжує перебувати у слідчому ізоляторі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Служба безпеки України затримала за розкрадання гуманітарної допомоги колишнього очільника Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Підозрюваних затримали під час продажу військового спорядження на 550 тисяч гривень.

Галицький районний суд Львова визнав підозри аргументованими та обрав Матису та Шпитку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загалом у розмірі 4 млн грн.

Фото зі сторінки Романа Матиса у Facebook

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.