Амуніції на мільйони: з’явились деталі розкрадання гуманітарки у Львові

5 травня на Львівщині викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги. Організаторів-мародерів затримали під час продажу військового спорядження на 550 тисяч гривень. Під час обшуку правоохоронці виявили амуніцію на мільйони гривень, її передадуть ЗСУ. Про це йдеться у Facebook Управління Служби безпеки україни у Львівській області.

За даними СБУ, схему організували двоє мешканців Львівщини. Один з них – президент інвестиційної компанії, а інший є головним редактором інформаційного видання. Військове спорядження та іншу гумдопомогу, що призначалась для потреб армії та військових формувань України, вони продавали за чималі гроші.

Львівський портал повідомляв, що на розкраданні гуманітарної допомоги спіймали колишнього очільника Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса і головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка.

Як зазначають в СБУ, зловмисники не лише торгували амуніцією, а й привласнювали пожертви благодійників, які надходили, ніби то, на рахунки громадської організації, як допомога для ЗСУ. Далі через банківські відділення та термінали вони виводили кошти з цих рахунків для власного збагачення.

Ділків затримали «на гарячому» згідно статті 208 КПК України під час продажу партії військового спорядження на суму 550 тисяч гривень.

Також під час обшуків виявили склад з великою кількістю військової амуніції на мільйони гривень. Наразі перевіряється якість товарів та під контролем СБУ готується для передачі нашим захисникам.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Вирішується питання щодо повідомлення зловмисниками про підозру за ч.3 ст.201-2 України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) та обрання міри запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до семи років позбавлення волі. Триває слідство для встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Львівський портал повідомляв, що один із підозрюваних Роман Матис очолював Управління інвестиційної політики Львівської ОДА, він обіймав цю посаду з 2016 року. Його звільнили у січні 2021 року, офіційною причиною стала реорганізація. Однак сам Роман Матис заявляв, що насправді його звільнили через те, що він «не піарив владу та адміністрацію».

На місцевих виборах 2020-го був кандидатом на посаду мера Львова як самовисуванець, проте набрав менше 1% голосів виборців.

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