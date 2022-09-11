Справа львівських волонтерів. Поліція опублікувала записи розмов та відео

Національна поліція України 10 вересня опублікувала записи телефонних розмов, а також відеозаписи волонтерів Назарія Островського та капелана Ігоря Плохого, яких звинувачують у продажі двох автомобілів, що призначались військовим.

В оприлюдненому записі невідомий військовослужбовець обговорює деталі передачі йому авто із Ігорем та Назарієм. Також на відеозаписі зафіксовано процес передачі автівок та грошей – 5100 євро та 400 доларів у гривневому еквіваленті.

Наприкінці відео неназваний військовослужбовець розповідає, що його військова частина потребувала автомобілів, тож вони вийшли на волонтерів, але виявилось, що автомобілі можна отримати виключно на платній основі.

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Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що відомий львівський волонтер Святослав Літинський проходить у цій справі як можливий свідок.

«Військовий у пошуках авто для бойових побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду. Однак, як виявилося, за автомобілі потрібно було заплатити – 5500 євро за дві автівки. А от у акті приймання-передачі військовій частині про вартість не можна було згадувати – продавці наполягали писати виключно «безоплатна гуманітарна допомога». Як встановили поліцейські, таку схему заробітку використовують двоє чоловіків, які прикриваються низкою благодійних громадських організацій. Серед них – ГО «Незалежні», керівником якої є Святослав Літинський (він є свідком у цьому кримінальному провадженні)», – повідомив Ігор Клименко.

За його словами, один із фігурантів, надаючи документи від ГО «Незалежні», домовлявся із благодійниками про закупку авто за кордоном для потреб військових. Коли автівки доїжджали до кордону з Україною, псевдоволонтери розмитнювали їх через інші благодійні фонди, вказуючи, що ці машини будуть передані в дар військовим частинам ЗСУ. Вочевидь він має наувазі волонтерів Назарія Островського та капелана Ігоря Плохого.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Національна поліція України зареєструвала 404 випадки розкрадання гуманітарки волонтерами. 79 осіб вже отримали підозри в межах цих кримінальних проваджень.

Тим часом справа львівський волонтерів дійшла до Президента України Володимира Зеленського.

«Внесок наших волонтерів у перемогу України величезний. Але, на жаль, спливають факти й про нечесну діяльність. Один із таких – справа про продаж автомобілів для ЗСУ, яка набула розголосу цими днями…», – заявив він.

Водночас Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook зіронізував, що вилучення 15 тисяч гривень з його дому наробили більше розголосу, як розкрадання контейнерів гуманітарки ТОП-посадовцями на Запоріжжі.

«Деколи хочеться кинути все та сидіти і дивитися єдині новини. Але ми не можемо собі цього дозволити. Ми повинні перемогти спочатку зовнішнього ворога, і в цьому ми робимо все, що можемо, а потім повинні зробити, щоб держава таки запрацювала. Щоб люди, які змушені працювати замість держави, не боялися кари держави… Щоб інформація про вкрадені контейнери гуманітарки не перебивалася інформацією про вилучені 15000 гривень. Деколи виникає німе запитання, – Ну у вас є совість? І опускаються руки. Бо розумієш, що ти міркуєш у іншій системі цінностей. тоді лише позитивна інформація від ЗСУ дає сили щось робити», – прокоментував ситуацію Святослав Літинський.

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Як повідомляв Львівський портал, 8 вересня, київська поліція прийшла з обшуками до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського та Назарія Островського, які ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів. Про збір коштів і всі витрати волонтери регулярно звітували на своїй сторінці.

Обшук квартири відомого львівського волонтера Святослава Літинського силовиками Києва завершився госпіталізацією його дружини Ярослави.

Із помешкання родини Літинських вилучили всього 15 тисяч гривень, які київські поліціянти пов’язали із буцімто незаконним збагаченням волонтера на продажі автомобілів.

Також у ЗМІ оприлюднили факти та імена сумнівних осіб, які були залучені до операцій силовиків із викриття львівських волонтерів, що купують машини та амуніцію для ЗСУ.

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