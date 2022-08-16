Зеленський вимагає виходу окупантів із ЗАЕС без жодних умов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська повинні вийти із Запорізької АЕС і території довкола неї, не ставлячи жодних умов зі свого боку. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 15 серпня.

Володимир Зеленський відзначив, що російська армія продовжує провокативні обстріли ЗАЕС, просто на її об’єктах ховають свою техніку і боєприпаси, тож станція де-факто є замінованою.

Це, за його словами, вкотре свідчить про те, що росія нехтує безпековими вимогами, які їй висунули 42 країни світу. Тому президент України знову закликав міжнародну спільноту до негайних дій.

«Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить.

Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ «Великої сімки». Вони чітко розуміють, що росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти росії, проти «Росатома» і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів без жодних умов», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав світ не програти російському ядерному шантажу: «Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Програє терористам. Поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать й інші терористи. Ще є шанс не допустити цього програшу».

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Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

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