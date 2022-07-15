Резніков чекає від Заходу ракет для HIMARS, які б'ють на 300 км

Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що західні партнери нададуть Україні снаряди для ракетних систем HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 300 км. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, пише Українська правда.

«Я думаю, що це поетапний рух. Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їхню зброю і точно влучати у цілі, і отримуємо більше зброї, та ще й з довшим радіусом дії», – сказав він.

Міністр похвалив системи HIMARS за їхню точність і далекобійність та зазначив, що вони допомогли скоротити кількість втрат ЗСУ на Донбасі. Втім Резніков підкреслив, що для будь-якої спроби контрнаступу українських військ потрібно більше ракет і артилерії.

«До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України… Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступ, і він буде успішним», – наголосив Олексій Резніков.

Як повідомляв Львівський портал, перші РСЗВ HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня. Завдяки цьому виду важкого озброєння, яке надали США, міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв російським окупантам влаштувати «спекотне літо».

Передачу ЗСУ HIMARS США анонсували на початку червня у межах пакету допомоги на 700 мільйонів доларів. Початково планували надати чотири такі системи. Разом із тим Великобританія пообіцяла дати Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

Станом на початок липня Україна отримала від США й союзників 9 ракетних систем HIMARS і аналогічних комплексів. Разом із тим в останньому пакеті допомоги Штатів на 400 мільйонів доларів передбачені, зокрема, ще 4 такі системи та боєприпаси до них. Таким чином на озброєнні ЗСУ будуть уже 12 HIMARS.

Нещодавно Голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі відзначив, що ЗСУ ефективно застосовують системи HIMARS.

Як українські військові працюють зі системами HIMARS, дивіться тут.

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