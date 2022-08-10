кремль не звинувачує Україну у вибухах у Криму, бо тоді визнає безсильність своєї ППО, – ISW

кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем протиповітряної оборони, як уже відбулося з потопленням російського крейсера «Москва». Так вважають в американському Інституті дослідження війни (ISW), пише Українська правда.

«Одночасність вибухів на двох різних об’єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару», – кажуть дослідники.

ISW пише, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але наразі немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Зазначимо, що коли українськими протикорабельними ракетами «Нептун» вразили ракетний крейсер «Москва» чорноморського флоту рф, міноборони росії заявило, що там «здетонував боєзапас».

Що сталось у Криму

В обід 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму пролунали кілька вибухів. Саме звідси злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.

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У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

Так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів одна людина загинула, шестеро постраждали.

Зі свого боку міноборони росії заявило, що пожежа на авіабазі «Саки» виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства рф заявило у ЗМІ про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.

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Фото: ТАСС