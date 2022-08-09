Україна рекомендує росіянам менше курити в окупованому Криму

Міністерству оборони України невідома причина вибухів та пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму, запевняють у відомстві.

«Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти «випадково» знайдуть якісь характерні «шеврон», «візитівку» чи навіть «ДНК». Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Головною причини вибуху боєприпасів на аеродромі Саки в окупованому Криму в Росії називають порушення вимог пожежної безпеки. рашисти також запевняють, що техніка на аеродромі не постраждала.

Водночас The New York Times із посиланням на «високопоставленого українського військового» пише, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму стоять українські сили, хоча Міноборони України та Міноборони Росії не давали підстав говорити про таку версію.

«Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак проти наших сил на південному театрі (воєнних дій)», – йдеться у повідомленні.

Чиновник не став розголошувати тип зброї, яка була використана для нападу, зазначивши лише, що «використовувався пристрій виключно українського виробництва».

Раніше повідомлялось, що 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Криму.

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