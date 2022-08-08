HIMARS розгромили пункти окупантів у Мелітополі, більше 100 вбитих, – мер

У ніч на 8 серпня українські військові вдарили по пунктах дислокації окупантів, розташованих на різних промислових майданчиках у Мелітополі. Знищено значну кількість техніки та більше 100 рашистів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров у своєму Telegram.

Так успішно попрацювали ЗСУ по окупантах у Мелітополі зі систем HIMARS. російські війська, які влаштувались на різних промислових майданчиках, понесли значні втрати.

«За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які цієї ночі знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт кобзона, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобіля Lada», – написав саркастично Іван Федоров.

Він додав, що рашисти у Мелітополі стали більш беззахисними, адже минулого тижня більшу частину протиповітряної оборони переправили до Херсона. Відтак Збройні Сили України можуть цим скористатись.

«Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку», – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ продовжували нищити склади росіян і їхні опорні пункти на Херсонщині.

Загалом втрати росії у війні проти України вже перевищили 42 тисячі військових. Йдеться лише про загиблих, кількість поранених у рази вища. Детальніше про втрати ворога у техніці читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.