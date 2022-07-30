Посольство РФ: «азовці заслуговують на страту»

Посольство РФ у Великій Британії поширило відео, у якому йдеться про те, що українські військовополонені полку «Азов» «заслуговують на страту». В ОП та МЗС вже відреагували. Пост росіяни поширили у Twitter.

Так, дипломати Росії процитували нібито подружжя з Маріуполя, яке на відео розповідали, що українські військові «обстрілювали» людей у блокадному місті.

«Бойовики “Азову” заслуговують на страту, але смерть не через розстріл, а через повішення, бо вони не справжні солдати. Вони заслуговують на принизливу смерть», – написали в посольстві.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що російські дипломати також є співучасниками воєнних злочинів Росії та мають відповідати.

«Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці», – зазначив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це є черговим доказом того, що Росія – терорист.

«Росія – це країна-терорист. В 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так – можуть лише дикуни та терористи», – написав він.

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Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину». За їхніми словами, територію установи обстріляли з реактивної артилерійської системи HIMARS.

В Американському Інституті вивчення війни заявили, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS, як про це зазначає російська пропаганда.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

Російські окупанти оприлюднили список поранених та загиблих внаслідок удару в Оленівці на Донеччині, однак наразі «Азов» перевіряє цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України звернулися до Червоного Хреста, як до гаранта безпеки військовополонених з маріупольської «Азовсталі».

Президент звернувся до світу, особливо до США, з закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині «нелюдським, варварським актом».

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерина – закликала світ визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. Жінка наголосила, що міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що українським військовополоненим нічого не загрожуватиме.