ЗСУ знищили ще одного російського полковника

Українські військові продовжують ліквідовувати керівництво армії рф. Цього разу під приціл ЗСУ потрапив російський полковник Максім Кудрін. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України у Facebook.

Полковник Максім Кудрін був заступником командира із питань озброєння 106 тульської повітряно-десантної дивізії. Де саме і за яких обставин українські військові його ліквідували, наразі не уточняють.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ знищили відразу трьох керівників 20 гвардійської мотострілкової дивізії зс рф.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 8 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.