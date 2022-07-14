ЗСУ знищили ще одного російського полковника

Українські військові продовжують ліквідовувати керівництво армії рф. Цього разу під приціл ЗСУ потрапив російський полковник Максім Кудрін. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України у Facebook.
Полковник Максім Кудрін був заступником командира із питань озброєння 106 тульської повітряно-десантної дивізії. Де саме і за яких обставин українські військові його ліквідували, наразі не уточняють.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ знищили відразу трьох керівників 20 гвардійської мотострілкової дивізії зс рф.
Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 8 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.
Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:
- генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41 загальновійськової армії;
- генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41 загальновійськової армії;
- генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29 загальновійськової армії;
- генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150 мотострілецької дивізії;
- генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141 моторизованого полку Нацгвардії рф;
- генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49 загальновійськової армії Південного військового округу рф;
- генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8 загальновійськової армії;
- полковник Деніс Курило, командир 200 окремої мотострілецької бригади зс рф;
- полковник Александр Беспалов, командир 59 гвардійського полку;
- полковник Іван Грішін, командир 49 зенітної ракетної бригади зс рф;
- підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;
- капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106 парашутно-десантної дивізії;
- генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;
- полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту;
- полковник Сєргєй Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1 відділу департаменту зі взаємодії зі ЗМІ росгвардії;
- полковник Владімір Іванов, працівник пресслужби міноборони рф;
- полковник Сєргєй Кузьмінов, заступник командира 106 дивізії ВДВ;
- полковник Сєргєй Кенс, заступник командира 20 мотострілецької дивізії;
- майор Дмітрій Семенов, начальник штабу – заступник командира загону 16 обрспн;
- підполковник Віктор Пахольский, заступник командира 39 вертолітного полку;
- капітан Станіслав Черкашин;
- майор Олег Лямін;
- підполковник Алєксандр Сорочинский.
Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.
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Наталя Дуляба