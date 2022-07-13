Українські захисники знищили керівництво 20 мотострілкової дивізії рф

Збройні Сили України ліквідували ще трьох полковників 20 гвардійської мотострілкової дивізії зс рф. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.
Так, українські військові «денацифікували» відразу трьох полковників 20 гвардійської мотострілкової дивізії: командира Горобца Алєксєя Ніколаєвіча, його заступника Мукатова Каната Калімандденовіча, а також заступника з воєнно-політичної роботи Аврамченка Алєксєя Юр’євіча.
Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 8 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.
Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:
- генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
- генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
- генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
- генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
- генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії рф;
- генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу рф;
- генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
- полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;
- полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;
- полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;
- підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;
- капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії;
- генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;
- полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту;
- полковниа Сєргєй Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1 відділу департаменту зі взаємодії зі ЗМІ росгвардії;
- полковник Владімір Іванов, працівник пресслужби міноборони рф;
- полковник Сєргєй Кузьмінов, заступник командира 106 дивізії ВДВ;
- полковник Сєргєй Кенс, заступник командира 20 мотострілецької дивізії;
- майор Дмітрій Семенов, начальник штабу – заступник командира загону 16 обрспн;
- підполковник Віктор Пахольский, заступник командира 39 вертолітного полку;
- капітан Станіслав Черкашин;
- майор Олег Лямін;
- підполковник Алєксандр Сорочинский.
Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.
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Наталя Дуляба