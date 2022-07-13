Українські захисники знищили керівництво 20 мотострілкової дивізії рф

Збройні Сили України ліквідували ще трьох полковників 20 гвардійської мотострілкової дивізії зс рф. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так, українські військові «денацифікували» відразу трьох полковників 20 гвардійської мотострілкової дивізії: командира Горобца Алєксєя Ніколаєвіча, його заступника Мукатова Каната Калімандденовіча, а також заступника з воєнно-політичної роботи Аврамченка Алєксєя Юр’євіча.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 8 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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