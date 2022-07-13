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Українські захисники знищили керівництво 20 мотострілкової дивізії рф

Наталя Дуляба

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Збройні Сили України ліквідували ще трьох полковників 20 гвардійської мотострілкової дивізії зс рф. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так, українські військові «денацифікували» відразу трьох полковників 20 гвардійської мотострілкової дивізії: командира Горобца Алєксєя Ніколаєвіча, його заступника Мукатова Каната Калімандденовіча, а також заступника з воєнно-політичної роботи Аврамченка Алєксєя Юр’євіча.

Як повідомляв Львівський портал, більше ніж за чотири місяці війни, яку веде росія, українські військові ліквідували щонайменше 8 російських генералів. Як відомо, за 10 років війни в Афганістані було вбито п’ять радянських генералів.

Ліквідований в Україні російський вищий офіцерський склад:

  1. генерал-майор ВДВ Росії Андрєй Суховєцкий, заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  2. генерал-майор Віталій Герасімов, перший заступник командувача 41-ої загальновійськової армії;
  3. генерал-майор Андрєй Колєсніков, командувач 29-ої загальновійськової армії;
  4. генерал-майор Олєг Мітяєв, командувач 150-ої мотострілецької дивізії;
  5. генерал-майор Магомед Тушаєв, командувач 141-го моторизованого полку Нацгвардії рф;
  6. генерал-лейтенант Яков Рєзанцев, командувач 49-ої загальновійськової армії Південного військового округу рф;
  7. генерал-лейтенант Андрєй Мордвічєв, командувач 8-ої загальновійськової армії;
  8. полковник Деніс Курило, командир 200-ої окремої мотострілецької бригади зс рф;
  9. полковник Александр Беспалов, командир 59-го гвардійського полку;
  10. полковник Іван Грішін, командир 49-ої зенітної ракетної бригади зс рф;
  11. підполковник Денис Мєжуєв, командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу;
  12. капітан Александр Вигуляр, командир парашутно-десантної роти 106-ої парашутно-десантної дивізії;
  13. генерал-майор збройних сил рф Роман Кутузов;
  14. полковник Руслан Ширин, начальник штабу 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти Балтійського флоту;
  15. полковниа Сєргєй Постнов, начальник групи інформаційного реагування 1 відділу департаменту зі взаємодії зі ЗМІ росгвардії;
  16. полковник Владімір Іванов, працівник пресслужби міноборони рф;
  17. полковник Сєргєй Кузьмінов, заступник командира 106 дивізії ВДВ;
  18. полковник Сєргєй Кенс, заступник командира 20 мотострілецької дивізії;
  19. майор Дмітрій Семенов, начальник штабу – заступник командира загону 16 обрспн;
  20. підполковник Віктор Пахольский, заступник командира 39 вертолітного полку;
  21. капітан Станіслав Черкашин;
  22. майор Олег Лямін;
  23. підполковник Алєксандр Сорочинский.

Раніше військовий експерт Олег Жданов називав ліквідацію навіть сімох генералів рф колосальною втратою для країни-агресора. Він пояснює: армія росії побудована за жорстким принципом єдиноначальності, тож смерть командира суттєво позначається на керованості військами й на виконанні ними бойових завдань, навіть якщо на заміну поставлений новий керівник.

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