Рада ЄС погодила 1 мільярд євро допомоги Україні

Рада Європейського союзу підтримала виділення 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України. Про це йдеться в Твіттері чеського головування в Раді Євросоюзу.

Кошти підуть на різні сфери для підтримки економіки під час війни.

«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – повідомило чеське головування.

#ECOFIN | €1 billion to Ukraine 🇺🇦! After a sped-up adoption the EU will provide the war-stricken state with macro-financial assistance. Money will go to different areas. Czech presidency fulfils its promises and even more help will follow. #EU2022CZ pic.twitter.com/8RAJ6RqGvm

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 12, 2022