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Рада ЄС погодила 1 мільярд євро допомоги Україні

Ольга Денисяка

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Рада Європейського союзу підтримала виділення 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України. Про це йдеться в Твіттері чеського головування в Раді Євросоюзу.

Кошти підуть на різні сфери для підтримки економіки під час війни.

«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – повідомило чеське головування.


Зазначимо, 1 липня 2022 року, Європейська Комісія оголосила рішення про виділення Україні додаткових ресурсів фінансової підтримки у розмірі 1 млрд євро. Це рішення раніше підтримав Європейський парламент.

Кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та у цілому на забезпечення фінансової стабільності в Україні.

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