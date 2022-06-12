Україна експортує зерно двома маршрутами, ‒ МЗС

Україна організувала два шляхи експорту зерна ‒ через Польщу та Румунію. Наразі українська сторона веде переговори з країнами Балтії щодо відкриття третього коридору. Як пише hromadske, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік у коментарі для Reuters.

Він додав, що ці маршрути для експорту не ідеальні, проте Україна робить все можливе, аби їх розвинути.

Наразі пряме залізничне сполучення між Україною та країнами ЄС ускладнене через різні залізничні колії: в Україні та Литві досі використовується російські колії, а от у Польщі ‒ європейські, тому під час перевезення вантажів залізницею необхідно міняти транспорт.

У Reuters зазначили, що експорт до Румунії передбачає перевезення українського зерна залізницею до портів на річці Дунай, а далі товар завантажують на баржі для транспортування до порту Констанца. Це складний і дорогий процес.

Сенік нагадав, що глобальна продовольча безпека знаходиться під загрозою через повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке зупинило експорт українського зерна Чорним морем та спричинило масовий дефіцит і різке зростання цін.

Як повідомляв Львівський портал, ще на початку травня українська розвідка казала, що викрадене російськими військовими зерно з тимчасово окупованих регіонів України вже перебуває в Середземному морі. Найімовірніше, його рф хоче доставити в Сирію, а звідти – в інші країни Близького Сходу.

Відомо, що станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна.

Блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

Додамо, що нещодавно посол України заявив, що крадене зерно росія вивозить також у Туреччину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.