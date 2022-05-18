Окупанти вивезли до росії вже близько 400 тисяч тонн зерна

До росії з тимчасово окупованих територій України вивезли близько 400 тонн зерна. Це може призвести до голоду в низці регіонів. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Так, окупанти продовжують викрадати та вивозити за межі України зерно з Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Окрім того, росіяни знищують елеватори, склади, сільськогосподарську техніку та інфраструктуру по всій Україні, чим зривають проведення посівної кампанії.

Також у Комітеті зазначили, що через блокування портів ворогом з України не можуть вивезти 90 мільйонів тонн зерна, через що втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 млн тонн зерна.