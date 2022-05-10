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Викрадене з України зерно рф хоче постачати на Близький Схід, – розвідка

Наталя Дуляба

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Викрадене російськими військовими зерно з тимчасово окупованих регіонів України вже перебуває в Середземному морі. Найімовірніше, його рф хоче доставити в Сирію, а звідти – в інші країни Близького Сходу. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Росіяни продовжують красти зерно з тимчасово окупованих українських територій і везти на територію рф і Криму.

Так, у Пологах Запорізької області зерно та насіння соняшника, які знаходяться у сховищах, готують до транспортування в росію.

З Енергодару в напрямку Кам’янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення – окупований Крим.

В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону.

Також 1500 тонн зернових вивезено зерновозами (Кримзернотранс) з Малої Лепетихи Херсонської області до окупованого Криму.

Відомо, що окрім зерна, окупанти вивозять в Крим значні об’єми викрадених в Україні овочів: буряк, картопля, капуста.

«Наразі відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажних суднах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найбільш вірогідна країна призначення вантажу – Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачатись до інших країн Близького Сходу», – кажуть у розвідці.

Нагадаємо, нещодавно в ООН заявили, що росіяни вже встигли вивезти з окупованих регіонів України щонайменше 400 тисяч тонн зерна. Очільник української місії в ОБСЄ каже, що росія, крадучи зерно, йде слідами сталіна.

Водночас станом на початок травня росія заблокувала в українських портах майже 4,5 мільйона тонн зерна.

У березні ООН зафіксувала ріст цін на продукти на понад 12%. Це стало рекордом із 1990 року.

Стрімкий ріст цін та перебої з поставками зерна поставили під загрозу ситуацію продовольством у країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонах Азії, де населення постійно недоїдає, і де мільйони людей виживають завдяки хлібу, який вони отримують за субсидіями, та дешевої локшини.

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