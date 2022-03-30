Теж використовує продовольство, як зброю: Кислиця в ООН порівняв Путіна зі Сталіним

Президент РФ Володимир Путін навмисне використовує продовольство як зброю проти українського народу. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки цієї організації, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні, передає Укрінформ.

«Путін – не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Ідеологічний апостол москви сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду. Не дивно, що Путін, який шанує сталіна як свого праотця, вдається до тієї самої практики», – сказав Кислиця.

Російська війна, сказав постпред, включає обстріли сільськогосподарської інфраструктури, забруднення українських ґрунтів, атаки на склади пального й, відповідно, зрив посівної кампанії.

У ці вихідні російські ракети уразили паливні склади у Львові, Дубні, Луцьку та Рівному – далеко від лінії фронту. А у вівторок російські війська обстріляли ракетами сільськогосподарське підприємство у Дніпрі, яке також знаходиться далеко від району бойових дій, знищивши техніку та обладнання.

«Можливо, представник держави-агресора міг би пояснити, що спричинило цей напад – «демілітаризація» чи «денацифікація»? – додав Кислиця.

За його словами, перебої в постачанні продовольства з України як одного з найбільших експортерів становлять загрозу для всього світу. До війни Україна експортувала понад 55% усієї соняшникової олії у світі, більш як 55% української пшениці надходило до Азії та 40% – до африканських держав.

Близько 400 млн осіб у всьому світі, переважно на Близькому Сході, у Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України, підкреслив постпред.

«Міжнародна солідарність з Україною та розуміння того, що єдиною першопричиною нинішньої продовольчої кризи є війна росії проти України, матимуть вирішальне значення для успіху в запобіганні найгіршому сценарію на глобальному рівні», – зазначив дипломат.

За його словами, усі українські морські порти нині заблоковано росією, причому деякі з них окуповані. Деокупація та зняття блокади могли б швидко покращити ситуацію, оскільки 60% сільськогосподарської продукції Україна експортує через свої морські порти, резюмував Кислиця.

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