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Взяли технічну перерву: як пройшов четвертий раунд переговорів із Росією

Наталя Дуляба

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В понеділок, 14 березня, розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Комунікація між обома сторонами йшла важко, а згодом вони вирішили взяти технічну перерву до 15 березня. Про це у своєму Twittеr’і написав радник керівника Офісу президента і український переговірник Михайло Подоляк.

Ще перед початком переговорів він розповів про наміри і позицію України: «Ми спробуємо довести до них (до Росії – ред.), що 19 днів війни – це 19 днів великого подвигу країни. Наші позиції незмінні: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання».

Згодом Михайло Подоляк відзначив, що комунікація між обома сторонами є, але відбувається вона важко.

«Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей – у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов’язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства», – пояснив він.

Нещодавно радник керівника Офісу президента повідомив, що у перемовинах сторони взяли технічну паузу до вівторка, 15 березня.

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