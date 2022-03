Взяли технічну перерву: як пройшов четвертий раунд переговорів із Росією

В понеділок, 14 березня, розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Комунікація між обома сторонами йшла важко, а згодом вони вирішили взяти технічну перерву до 15 березня. Про це у своєму Twittеr’і написав радник керівника Офісу президента і український переговірник Михайло Подоляк.

Ще перед початком переговорів він розповів про наміри і позицію України: «Ми спробуємо довести до них (до Росії – ред.), що 19 днів війни – це 19 днів великого подвигу країни. Наші позиції незмінні: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання».

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022