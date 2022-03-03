83-річний українець віддав ЗСУ всі свої збереження

83-річний Микола Шевчук із Буковини пожертвував на потреби української армії всі кошти, які назбирав за життя, – 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Наш герой! Усе, що накопичив за життя, буковинець Микола Шевчук передав армії. 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. Панові Миколі – 83. У рідному місті Новодністровськ його знають як активного і небайдужого українця. Кажуть, навіть писав листа Путіну. Судячи з усього, Путін листа не читав або не дослухався. Тепер наші ЗСУ передадуть послання. Міцного здоров’я Миколі Григоровичу!», – написав Гройсман.
Зазначимо, що підтримати Збройні Сили України у боротьбі проти Росії, яка розв’язала війну, можна, перерахувавши кошти «єПідтримки», з рахунку «Бонус плюс».
Також Нацбанк відкрив мультивалютний спецрахунок на потреби української армії. Реквізити:
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BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 47330992708
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK
Для зарахування коштів у CHF:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
Для зарахування коштів у AUD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
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BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S
BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708
Для зарахування коштів у CAD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
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Наталя Дуляба