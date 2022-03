83-річний українець віддав ЗСУ всі свої збереження

83-річний Микола Шевчук із Буковини пожертвував на потреби української армії всі кошти, які назбирав за життя, – 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Наш герой! Усе, що накопичив за життя, буковинець Микола Шевчук передав армії. 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. Панові Миколі – 83. У рідному місті Новодністровськ його знають як активного і небайдужого українця. Кажуть, навіть писав листа Путіну. Судячи з усього, Путін листа не читав або не дослухався. Тепер наші ЗСУ передадуть послання. Міцного здоров’я Миколі Григоровичу!», – написав Гройсман.

Зазначимо, що підтримати Збройні Сили України у боротьбі проти Росії, яка розв’язала війну, можна, перерахувавши кошти «єПідтримки», з рахунку «Бонус плюс».

Також Нацбанк відкрив мультивалютний спецрахунок на потреби української армії. Реквізити:

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 47330992708

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

Для зарахування коштів у CHF:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у AUD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 81753-2

BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney

BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у CAD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166

BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, Toronto

BENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у JPY:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

Для зарахування коштів у PLN:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: PL91113000070080239435200002

BENEFICIARY BANK NAME: Bank Gospodarstwa Krajowego

BENEFICIARY BANK BIC: GOSKPLPW

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Polska (temporary address: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska)

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708

