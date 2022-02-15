У Львові старшокласників вчитимуть стріляти

У Львові у школах щодня проводитимуть навчання зі стрільби, щоб учні 9-11 класів усіх шкіл отримали базові навички. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, для учнів старших класів проведуть відповідні інструктажі з техніки безпеки, а також забезпечують усім необхідним обладнанням.

«Ми проводимо навчання зі стрільби для всіх учнів 9-11 класів. Наше завдання – навчити підлітків безпечно поводитися зі зброєю, а також основам практичної стрільби», – повідомляють в управління освіти.

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Загалом у 20 закладах освіти Львівської міської територіальної громади є спеціальні приміщення, тири, де можна проводити навчання зі стрільби.

Відповідно, учні шкіл, які знаходяться неподалік, будуть відвідувати ці тири та отримувати практичні навички. Мета – аби всі учні старших класів навчились поводитись зі зброєю.

Додамо, що вже цієї суботи у Львові, 19 лютого, львів’ян та всіх охочих кличуть на вишкіл, аби підготуватись до можливих бойових дій.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Нещодавно командувач ООС спрогнозував вторгнення Росії в Україну вже 20 лютого. Проте американські спецслужби оприлюднили термінове попередження союзників по НАТО про напад Росії на Україну. Ворожі війська можуть розпочати вторгнення вже у середу, 16 лютого.

Як писав Львівський портал, Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, ще з листопада Львів почав підготовку до розгортання територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ.

Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.