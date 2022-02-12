У Львові створять центр екстреної допомоги для нідерландців

Через загрозу повномасштабного нападу Росії у Львові відкриють центр надання екстреної допомоги для громадяни Нідерландів. Про це пише Європейська правда з посиланням на нідерландське видання BNR.

У центрі надання екстреної допомоги нідерландці зможуть оформити всі необхідні документи для евакуації.

«Центр екстреної допомоги під нідерландським прапором створюють у Львові, найбільшому місті західної України, неподалік польського кордону. Нідерландці можуть приїхати туди за екстреними документами чи нагальною інформацією», – розповів посол Нідерландів у Києві Йеннес де Мол.

Посол запевнив, що така установа допоможе нідерландцям підготуватися до виїзду з України.

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«Це своєрідне місце, де люди перед перетином кордону можуть зібратися, отримати останню інформацію, можливо щось перекусити, відпочити, перш ніж зробити крок до перетину кордону. А якщо не буде зв’язку, тоді ви знаєте, що можете поїхати туди до Львова. Звідти ми допоможемо вам якнайкраще і підготуємо вас до перетину кордону», – пояснив нідерландський посол.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак, через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

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