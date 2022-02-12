Розвідка США: російські війська можуть захопити Київ за дві доби

Американська розвідка повідомляє, що в Росії розглядають дев’ять можливих маршрутів військового вторгнення. За одним з сценаріїв російські танки можуть дістатися Києва впродовж двох діб. Про це пише Українська правда з посиланням на телеканал NBC News.

За оцінками фахівців оборонних та розвідувальних агенцій США, Росія може розгорнути дев’ять напрямків повномасштабного вторгнення. Для цього російська влада привела у бойову готовність 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових.

Крім того, президент РФ Володимир Путін вже відправив шість із семи підрозділів російського спецназу, кожен з яких налічує 200-300 фахових бійців.

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Американська розвідка називає два найбільш масштабні сценарії російського вторгнення. Перший сценарій передбачає захоплення всього Лівобережжя, на якому розміщена половина особового складу Збройних сил України, включно з найбільш фаховими підрозділами.

Так, російські танковий та механізований контингент рухатиметься в напрямках Дніпра, оточуючи Полтаву й Харків. Водночас з тимчасово окупованих територій Донбасу рушать сили піхоти за трьома маршрутами, перекриваючи вихід до узбережжя Азовського моря. Також на підмогу з Криму вилетять військові гелікоптери, які будуть атакувати з повітря.

Росіяни також розглядають варіант висадки десанту з моря та повітря на узбережжі Чорного моря біля Одеси. Так вони створять «коридор» суходолом до тимчасово окупованої території Молдови вздовж Дністра, де також є російський військовий контингент. За оцінкою американців, біля українського узбережжя Росія дислокувала підводні човни та п’ять десантних кораблів. Ще шість таких кораблів мають припливти найближчими днями.

Другий варіант передбачає наступ з півночі, зі сторони кордону Чернігівської області з Росією та білорусько-української межі. Відповідно до цього сценарію російські угруповання будуть рухатися на південь до Житомира і на південний-схід до Києва, щоби оточити ці міста. Американці прогнозують, що у нападі росіяни застосують наземну артилерію, кібератаки та наземні підрозділи.

Через добрий стан доріг у цих регіонах російські танки можуть досягти Києва менш, ніж за дві доби. Відтак, РФ розташувала два зенітно-ракетних комплекси С-400 «Тріумф» на території Білорусі, що дозволить їм контролювати повітряний простір та збивати українські літаки.

У цій атаці росіяни планують почати артилерійський вогонь уночі, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності. Стрілятимуть у склади з боєприпасами, системи протиракетної та протиповітряної оборони, військові станції зв’язку та іншу критичну інфраструктуру ЗСУ.

Також Путін хоче знищити здатність української армії боронитися в перші кілька годин наступу через кібератаки, в тому числі на електростанції. Одночасно із цифровими атаками перед військовими інженерами та підрозділами піхоти поставлять завдання роз’єднати частини українського війська фізично, захоплюючи мости і переплави.

Американський військовий експерт Роб Лі додає, що Росія може здійснити масові атаки на українські летовища в перші 20-30 хвилин атаки. Водночас російське військове командування намагатиметься уникнути великих втрат серед цивільного населення, зосередившись на знищенні української армії. Так Путін намагатиметься виправдатися в очах власних громадян.

За оцінками розвідки США, можливі втрати серед українського населення внаслідок атаки становитимуть близько 50 тисяч загиблих і поранених.

Водночас, на думку Лі, Росія все ще може передумати та здійснити менш масштабну атаку, наприклад на Донбасі. Також в РФ не відкидають варіант скинути український уряд та призначити більш лояльний до Росії, уникнувши широкомасштабних бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно командувач ООС спрогнозував вторгнення Росії в Україну 20 лютого. Однак американська розвідка вважає, що ворожі війська можуть розпочати повномасштабну атаку вже 16 лютого.

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Мапа: NBC News