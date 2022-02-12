ОСТАННІ НОВИНИ

Розвідка США: російські війська можуть захопити Київ за дві доби

Оксана Попович

|

Американська розвідка повідомляє, що в Росії розглядають дев’ять можливих маршрутів військового вторгнення. За одним з сценаріїв російські танки можуть дістатися Києва впродовж двох діб. Про це пише Українська правда з посиланням на телеканал NBC News.

За оцінками фахівців оборонних та розвідувальних агенцій США, Росія може розгорнути дев’ять напрямків повномасштабного вторгнення. Для цього російська влада привела у бойову готовність 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військових.

Крім того, президент РФ Володимир Путін вже відправив шість із семи підрозділів російського спецназу, кожен з яких налічує 200-300 фахових бійців.

Реклама партнерів

Американська розвідка називає два найбільш масштабні сценарії російського вторгнення. Перший сценарій передбачає захоплення всього Лівобережжя, на якому розміщена половина особового складу Збройних сил України, включно з найбільш фаховими підрозділами.

Так, російські танковий та механізований контингент рухатиметься в напрямках Дніпра, оточуючи Полтаву й Харків. Водночас з тимчасово окупованих територій Донбасу рушать сили піхоти за трьома маршрутами, перекриваючи вихід до узбережжя Азовського моря. Також на підмогу з Криму вилетять військові гелікоптери, які будуть атакувати з повітря.

Росіяни також розглядають варіант висадки десанту з моря та повітря на узбережжі Чорного моря біля Одеси. Так вони створять «коридор» суходолом до тимчасово окупованої території Молдови вздовж Дністра, де також є російський військовий контингент. За оцінкою американців, біля українського узбережжя Росія дислокувала підводні човни та п’ять десантних кораблів. Ще шість таких кораблів мають припливти найближчими днями.

Другий варіант передбачає наступ з півночі, зі сторони кордону Чернігівської області з Росією та білорусько-української межі. Відповідно до цього сценарію російські угруповання будуть рухатися на південь до Житомира і на південний-схід до Києва, щоби оточити ці міста. Американці прогнозують, що у нападі росіяни застосують наземну артилерію, кібератаки та наземні підрозділи.

Через добрий стан доріг у цих регіонах російські танки можуть досягти Києва менш, ніж за дві доби. Відтак, РФ розташувала два зенітно-ракетних комплекси С-400 «Тріумф» на території Білорусі, що дозволить їм контролювати повітряний простір та збивати українські літаки.

У цій атаці росіяни планують почати артилерійський вогонь уночі, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності. Стрілятимуть у склади з боєприпасами, системи протиракетної та протиповітряної оборони, військові станції зв’язку та іншу критичну інфраструктуру ЗСУ.

Також Путін хоче знищити здатність української армії боронитися в перші кілька годин наступу через кібератаки, в тому числі на електростанції. Одночасно із цифровими атаками перед військовими інженерами та підрозділами піхоти поставлять завдання роз’єднати частини українського війська фізично, захоплюючи мости і переплави.

Американський військовий експерт Роб Лі додає, що Росія може здійснити масові атаки на українські летовища в перші 20-30 хвилин атаки. Водночас російське військове командування намагатиметься уникнути великих втрат серед цивільного населення, зосередившись на знищенні української армії. Так Путін намагатиметься виправдатися в очах власних громадян.

За оцінками розвідки США, можливі втрати серед українського населення внаслідок атаки становитимуть близько 50 тисяч загиблих і поранених.

Водночас, на думку Лі, Росія все ще може передумати та здійснити менш масштабну атаку, наприклад на Донбасі. Також в РФ не відкидають варіант скинути український уряд та призначити більш лояльний до Росії, уникнувши широкомасштабних бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно командувач ООС спрогнозував вторгнення Росії в Україну 20 лютого. Однак американська розвідка вважає, що ворожі війська можуть розпочати повномасштабну атаку вже 16 лютого.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Мапа: NBC News

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

Росія на порозі економічної кризи
Назарій БОЙЧУК
Росія на порозі економічної кризи

Російські державні ЗМІ та лояльні до них інформаційні агентства поширюють дезінформацію про падіння фондових ринків  чер...

Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю
Наталя ДУЛЯБА
Що насправді ховається за пожежею у Шевченківського гаю

У ніч на неділю, 6 лютого, у Шевченківському гаю вщент згорів автентичний експонат – гуцульська гражда XIX століття, яку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів