Львів’ян кличуть на третій військовий вишкіл для цивільного населення

Вже цієї суботи у Львові, 19 лютого, львів’ян та всіх охочих кличуть на вишкіл, аби підготуватись до можливих бойових дій. Про це повідомили у Телеграм-каналі Штабу оборони Львівщини.

У Львові заняття проходитимуть на території Львівського стрілецького стенда на вул. Єрошенка, 34. Початок – о 12:00 год.

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Під час заходу інструктори проведуть лекції та практичні заняття, які стануть у нагоді в бойових умовах. Зокрема, діятиме 6 локацій, на яких відбудуться навчання із:

ножового бою;

тактики;

першої медичної допомоги;

парамедицини;

вибухотехніки.

Також представники ДСНС проведуть інструктаж про правила поведінки та порятунок людей у надзвичайних ситуаціях.

Поради для учасників вишколу:

одягніться тепло та зручно, адже вишкіл триватиме кілька годин на вулиці;

візьміть джгут для практичних занять з медицини;

із собою можете взяти термос із чаєм чи кавою та перекус;

для участі у вишколі потрібно мати із собою сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або негативний ПРЛ-тест.

Організатори рекомендують зголошуватись на цей вишкіл людям, які раніше не проходили навчань від Штабу оборони Львівщини.

Додамо, що невдовзі Штаб анонсує наступні більш поглиблені навчання для львів’ян, які вже проходили попередні вишколи.

Для того, щоб взяти участь у вишколі, необхідна попередня реєстрація за цим посиланням.

Зазначимо, що організація «Штаб оборони Львівщини» є громадською ініціативою ГО «Національний Корпус», і не належить до Збройних сил України, як офіційний штаб оборони, ні до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, впродовж минулих двох тижнів у Львові відбулися два вишколи для цивільного населення. Навчання проходили сотні людей, зацікавлених у тому, щоб здобути необхідні знання для захисту свого дому та країни.

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