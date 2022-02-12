Стала відома можлива дата вторгнення Росії в Україну

Американські спецслужби оприлюднили термінове попередження союзників по НАТО про напад Росії на Україну. Ворожі війська можуть розпочати вторгнення вже у середу, 16 лютого. Про це пише Українська правда з посиланням на Spiegel.

За інформацією Spiegel, американська спецслужба ЦРУ разом з військовими у п’ятницю, 11 лютого, повідомила федеральний уряд та інші держави НАТО про побоювання близького вторгнення РФ в Україну. Напад може статися вже у найближчу середу.

Видання зазначає, що невідомо, на якій інформації ґрунтується термінове попередження США. Ймовірно, що американці перехопили повідомлення про те, що російська влада готує наступ військових наступної середи.

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Водночас американські звіти були детальними та підкріпленими багатьма джерелами. Зокрема, там описані шляхи вторгнення військ РФ і подробиці про завдання окремих російських підрозділів.

Як зазначає європейське видання, наразі не можна оцінити і передбачити неминучості нападу. Однак, інсайдери також підозрюють, що США свідомо поширювали цю інформацію, аби перешкодити планам російської атаки.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Нещодавно командувач ООС спрогнозував вторгнення Росії в Україну вже 20 лютого.

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