Очно чи онлайн: як з 14 лютого вчитимуться учні шкіл Львова

Карантин у Львові продовжили ще на тиждень, тобто до 20 лютого. Однак обмеження дещо послабили – учням 5-11 класів дозволили повернутись до очного навчання, проте остаточне рішення прийматиме директор кожного закладу окремо. Таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС 11 лютого. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Андрія Москаленка, ситуація з коронавірусм у Львові дещо стабілізувалась, однак захворюваність все ж залишається на високому рівні. З огляду на це, карантин вирішили продовжити, але дещо послабити.

Так, учням старших класів дозволили повернутись до очного навчання. Однак, остаточне рішення прийматимуть керівники кожного навчального закладу окремо. Це стосується і мистецьких закладів, секцій та гуртків. В такому ж форматі зараз вчаться початкові класи.

Реклама партнерів

Окрім того, карантин у місті продовжили ще на тиждень, до 20 лютого. У Львові зараз діють такі правила:

кафе і ресторани, продовольчі й непродовольчі ринки, розважальні заклади, спортзали, фітнес-центри та басейни можуть працювати лише при повній вакцинації працівників і відвідувачів або наявності в них обох негативного ПЛР-тесту;

проведення масових заходів можливе тільки при повній вакцинації організаторів і відвідувачів або наявності у них негативного ПЛР-тесту.

робота дитячих розважальних центрів взагалі тимчасово заборонена;

Зазначимо, що в області учні 5–11 класів з 7 лютого повернулися до очного навчання. Дистанційно зараз вчатися діти в містах з найбільшою кількістю хворих на коронавірус. Мова йде про Львів, Червоноград, Стрий та Дрогобич.

Зауважимо, що суворий карантин на території всієї Львівської області ввели з 31 січня. Детальніше про правила читайте за цим посиланням.

Перед цим карантин на Львівщині частково посилили з 26 січня: тоді всю освіту, крім дитсадків, перевели на «дистанційку», обмежили наповненість громадського транспорту, зупинили планову госпіталізацію та обмежили розважальні заходи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.