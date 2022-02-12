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Німеччина переносить консульство до Львова

Оксана Попович

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Німецьке консульство тимчасово переїжджає з Дніпра до Львова. Водночас у посольстві ФРН в Києві зменшують кількість дипломатів. Про це на своїй сторінці у Twitter заявила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Відтак, німецьке посольство у Києві продовжить працювати, але кількість дипломатів скоротять.

«Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, проте скоротимо дислокований там дипломатичний персонал. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року розташоване в Дніпрі, буде тимчасово переміщено до Львова», – повідомила Бербок.

Крім того, федеральне міністерство закордонних справ Німеччини нещодавно видало попередження щодо поїздок в Україну. Німці побоюються зростаючої напруги між Росією та Україною останніми, а також масштабної присутності та маневрів російських військ поряд з українським кордоном.

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Відтак, у німецькому МЗС зазначають, що не можна виключати можливість військового конфлікту.

«Якщо Ви перебуваєте в Україні, зважте, наскільки це обов’язково. Якщо ні – краще залишити країну найближчим часом», – йдеться в оновленій рекомендації щодо подорожей.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак, через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові.

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